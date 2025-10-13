برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار در ارومیه
نمایشگاه توانمندیهای بانوان کارآفرین و سرپرست خانوار در محل فرهنگ سرای طاها از ۲۱ مهرماه به مدت ۳ روز در محل فرهنگ سرای طاهای شهرداری ارومیه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛این نمایشگاه شامل ۳۱ غرفه که بانوان دارای مشاغل خانگی یا صاحب کارآفرینی هستن محصولات تولیدی خود را دراین نمایشگاه در معرض دید عموم قرار دادهاند.
نیر الهامی مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: هدف از برگزاریای چنین نمایشگاههایی حمایت از بانوان دارای مشاغل خانگی و بانوان کارآفرین شهر ارومیه است.
این نمایشگاه به مدت ۳ روز از ساعت ۹ صبح تا ۱۷ عصر در روزهای ۲۱،۲۲و۲۳ مهرماه در محل فرهنگ سرای طاها واقع در خیابان البرز برای بازدید عموم آزاد است.