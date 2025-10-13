آخرین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال ایران پیش از دیدار تدارکاتی مقابل تانزانیا، امشب در زمین تمرینی باشگاه شباب‌الاهلی برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در آغاز تمرین، ملی‌پوشان در گروه‌های چهار نفره به انجام نرمش و حرکات کششی پرداختند و سپس زیر نظر کادر فنی، تمرینات سرعتی را پشت سر گذاشتند.

در ادامه، بازیکنان به دو تیم تقسیم شدند و به بازی درون‌تیمی پرداختند.

مهدی طارمی و حسین ابرقویی جدا از سایرین زیرنظر دکتر شهاب به تمرینات اختصاصی پرداختند.

مهدی محمدنبی، نایب‌رئیس فدراسیون فوتبال و مدیر تیم ملی از جمله حاضران در تمرین امشب بودند.

همزمان با تمرین تیم ملی هوای دوبی ٣٠ درجه سانتیگراد بود و شاگردان امیر قلعه‌نویی در رطوبت ۶۵ درصدی به تمرین پرداختند.

بر اساس این گزارش، دیدار تیم‌های ایران و تانزانیا فردا از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت محلی برگزار خواهد شد.