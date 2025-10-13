به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت الاسلام حسین دانش،رئیس عقیدتی سیاسی لشکر ۸۴ پیاده استان لرستان به همراه ارشد نظامی ارتش استان، با خانواده شهید ستوانیکم سامان حبیبی دیدار و از صبر و استقامت آنان تجلیل کردند.

وی با اشاره به اینکه ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران در حمله ددمنشانه و تحمیلی دفاع مقدس ۱۲ روزه با شجاعت در مقابل دشمن ایستاد افزود:ارتش استان لرستان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ۵۸ شهید تقدیم اسلام و انقلاب نمود‌.