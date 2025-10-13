به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،به مناسبت ۲۰ مهرماه روز بزرگداشت حافظ،مراسم بزرگداشتی در تالار کمال اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز برگزار شد.

در این مراسم میرجلال الدین کزازی استاد زبان و ادبیات فارسی با اشاره به اینکه حافظ انند فردوسی نمادآفرین بود یا دست کم نمادهای کهن را زندگی دوباره بخشید، گفت: نمادی که حافظ آفرید، رِند است، رند پیش از حافظ واژه آشنایی بود و سخنوران دیگر گه‌گاه این واژه را حتی در کارکرد پسندیده به کار برده بودند.