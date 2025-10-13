آتش‌سوزی گسترده‌ای در چند واحد تجاری در جاده بابل به قائم‌شهر رخ داد و ۴۰ آتش‌نشان برای مهار آتش به محل اعزام شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری بابل در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ گفت: آتش‌سوزی یک انبار اسپری رنگ و گاز فندک در جاده بابل به قائم‌شهر ورودی روستای علمدار ساعت ۲۰:۵۰ دقیقه به این سازمان اعلام و ۴۰ نیروی آتش نشانی با ۱۰ دستگاه خودروی آتش‌نشانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی اکبری با بیان اینکه آتش نشانان همچنان در حال مهار آتش هستند، افزود: با توجه به وزش باد شدید در منطقه تمام تلاش آتش نشانان این است تا از سرایت آتش به واحد‌های تجاری بیشتر جلوگیری شود

او ادامه داد: با توجه به گسترده بودن حجم آتش، نیروهای آتش نشانی از شهرهای بابلسر و قائم شهر نیز به محل حادثه اعزام شدند



مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری بابل با بیان اینکه پنج آتش نشان در اثر فشار کار و ضعف توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند که حال آنها رو به بهبود است، گفت: علت آتش‌سوزی توسط کارشناسان در حال بررسی است و جزئیات تکمیلی بعدا اطلاع‌رسانی خواهد شد.