برترین پروپوزال (پیشنهادهی پژوهشی) شناسایی فرصتهای نوین کسبوکار در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری؛ در این طرح ۱۲ پروپوزال ارائه شده مراکز علمی و دانشگاهی سراسر کشور بررسی شد.
این پروپوزالها در راستای طرح شناسایی فرصتهای نوین کسبوکار در استان و مطابق با کلان روندهای توسعه کسبوکار جهانی تدوین شده بود.
پس از بررسی بهترین طرح با توجه به نوآوری، قابلیت اجرا و انطباق با شرایط منطقه انتخاب و معرفی شد.