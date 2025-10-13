به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری؛ در این طرح ۱۲ پروپوزال ارائه شده مراکز علمی و دانشگاهی سراسر کشور بررسی شد.

این پروپوزال‌ها در راستای طرح شناسایی فرصت‌های نوین کسب‌وکار در استان و مطابق با کلان روند‌های توسعه کسب‌وکار جهانی تدوین شده بود.

پس از بررسی بهترین طرح با توجه به نوآوری، قابلیت اجرا و انطباق با شرایط منطقه انتخاب و معرفی شد.