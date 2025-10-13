همزمان با گرامیداشت هفته ملی کودک جشنواره فرفره‌ها به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراب در پارک لاله این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،همزمان با گرامیداشت هفته ملی کودک جشنواره فرفره‌ها به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان سراب با شعار کودکان، حال خوش زندگی در پارک لاله این شهر برگزار شد.

در این جشنواره ۵۰۰ کودک دانش آموز این شهرستان ضمن اجرای برنامه‌های شاد در رشته‌های نقاشی، قصه گویی، تئاتر و مسابقات متنوع فرهنگی به رقابت پرداختند.

در ادامه به یاد کودکان شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه ۱۲ اصله نهال در محل پارک لاله غرس شد.

همچنین دانش آموزان نخبه پژوهش سرای شهید فخری زاده آثار و ایده‌های تولیدی خود را در زمینه هوا و فضا به نمایش گذاشتند.

در پایان حاضرین طومار بیانیه صلح جهانی برای کودکان غزه را امضا کردند.