

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین روز از یازدهمین دوره رقابت‌های پاراوزنه برداری قهرمانی جهان در رده بزرگسالان، زهرا اقایی ملی پوش کشورمان در دسته ۷۳ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفت که در حرکت اول از مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرم بازماند. او در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۲۸ کیلوگرم شد و در حرکت سوم وزنه ۱۳۴ کیلوگرمی را مهار کرد و در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت.

تیم ملی بزرگسالان کشورمان با ترکیب مهدیه محمدیان، فاطمه انصاری، زهرا اقایی سامانی، حدیث بیت الهی، سمانه هدی اق قلعه و نیکو روزبهانی و با هدایت مه‌سیما بابایی و سیده مریم حسینی در این رویداد حضور دارد.

مسابقات بخش بزرگسالان از ۱۹ تا ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود و روز پایانی آن به رقابت‌های تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابت‌ها حضور دارند.