رقابتهای مقدماتی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶، دوشنبهشب با برگزاری ۸ دیدار همزمان از گروههای مختلف پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای گروه یک، تیم ملی فوتبال آلمان با یک گل از سد ایرلند شمالی گذشت و اسلواکی با ۲ گل لوکزامبورگ را شکست داد. در جدول گروه یک، تیمهای ملی فوتبال آلمان و اسلواکی با ۹ امتیاز و تفاضل گل کمتر در ردههای اول و دوم قرار دارند و تیمهای ایرلند شمالی و لوکزامبورگ هم با ۶ و بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
در گروه دو، تیمهای ملی فوتبال اسلوونی و سوئیس به تساوی بدون گل رسیدند و کوزو با یک گل مقابل سوئد به پیروزی رسید. در جدول این گروه سوئیس با ۱۰ امتیاز در صدر است و تیمهای کوزو، اسلوونی و سوئد با ۷، ۳ و یک امتیاز به ترتیب در ردههای دوم، سوم و چهارم قرار دارند.
در گروه چهار، تیمهای ملی فوتبال فرانسه و ایسلند به تساوی ۲ - ۲ رسیدند. در این دیدار کیلیان امباپه ستاره رئالی فرانسه غایب بود. اوکراین با نتیجه ۲ بر یک مقابل جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید. فرانسه با ۱۰ امتیاز صدرنشین است، اوکراین با ۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیمهای ایسلند و جمهوری آذربایجان با ۴ و یک امتیاز در رده سوم و چهارم هستند.
در گروه هفت، تیم ملی فوتبال بلژیک ۴ بر ۲ ولز را شکست داد. در این دیدار به علت ورود موش به زمین مسابقه دقایقی این دیدار متوقف شد. در دیگر دیدار این گروه، تیم های ملی مقدونیه و قزاقستان یک - یک مساوی شدند. بلژیک در این گروه با ۱۴ امتیاز صدرنشین است. مقدونیه با ۱۳ امتیاز در رده دوم قرار دارد و تیمهای ملی ولز با ۱۰، قزاقستان با ۷ و لیختن اشتاین بدون امتیاز به ترتیب در ردههای سوم تا پنجم قرار دارند.