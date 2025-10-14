به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهنام دادایی گفت: تاکنون بیش از ۷۷ هزار مترمربع از مسیر جاده نمایشگاه با استفاده از ۸ هزار و ۲۰۰ تن آسفالت انجام شده است.

وی افزود: اعتبار برآوردی این میزان آسفالت حدود ۲۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که از محل منابع داخلی شهرداری و با هدف بهبود زیرساخت‌های ترافیکی و دسترسی مناسب به محدوده نمایشگاه اختصاص یافته است.

دادایی با اشاره به اهمیت این طرح در تسهیل تردد و ارتقای دسترسی‌های شهری افزود: کارخانه آسفالت با بهره‌گیری از تجهیزات بروز نقش مستقیمی در تأمین نیاز پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهر ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۶۰۰ متر طول جاده برای آسفالت است، گفت: کمربندی خرازی ازجمله طرح‌های مهم شهرداری شهرکرد برای توسعه معابر و تسهیل دسترسی شهروندان به شهر است که با نظارت مستمر شهردار و همکاری مجموعه فنی و عمرانی در حال اجراست.