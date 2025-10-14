پخش زنده
امروز: -
نظارت بر ارائه خدمات به گردشگران در مناطق گردشگری چهارمحال و بختیاری تشدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گفت: از ابتدای امسال با فعال شدن سه تیم نظارتی در استان نظارت بر ارائه مطلوب خدمات به گردشگران در کانونها و اقامتگاههای گردشگری تشدید شد.
هادی قاسمی گفت: برخی تأسیسات و زیرساختهای گردشگری در اختیار ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری نیست و دهیاریها و شهرداریها متولی آن هستند.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: بههمین منظور و از آنجا که برخی از این دستگاهها عملکرد مطلوبی در این خصوص نداشتهاند، ارائه خدمات به گردشگران با چالش روبهرو میشود و ممکن است نارضایتیهایی بهدنبال داشته باشد.
قاسمی گفت: در همین راستا نظارتها بر کانونها و اقامتگاههای گردشگری تشدید و تقویت میشود تا خدمات بهتری به مسافران و گردشگران ورودی به چهارمحال و بختیاری ارائه شود.