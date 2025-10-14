پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از جذب سههزار و ۴۷۸ مشترک جدید گاز طبیعی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جهانبخش سلیمیان گفت: از این تعداد، دوهزار و ۳۲۵ مشترک در شهرها و هزار و ۱۵۳ مشترک در روستاها قرار دارند.
وی افزود: در حال حاضر، مجموع مشترکان گاز طبیعی در استان به ۳۸۰ هزار و ۲۸۲ مشترک رسیده است که ۲۶۷ هزار و ۵۴۸ مشترک شهری و ۱۱۵ هزار و ۲۷۸ مشترک روستایی را شامل میشود.
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به توسعه گسترده شبکه گازرسانی در مناطق مختلف استان گفت: تاکنون ۴۳ شهر و ۵۶۴ روستای استان از نعمت گاز طبیعی بهرهمند هستند و عملیات گازرسانی به ۳۲ روستای دیگر نیز در دست اجراست.