سازمان هواشناسی امروز برای نوار شمالی کشور بارش باران و کاهش دما پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در گیلان، مازندران، گلستان و غرب خراسان شمالی ابرناکی بارش باران و در تمام نوار شمالی کشور وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی میشود.
از فردا تا شنبه در مناطقی از شرق اردبیل، گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز غربی ابرناکی و بارش باران گاهی رعد و برق رخ میدهد در سایر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر میشود.
طی پنج روز آینده در شمال شرق و برخی مناطق شرق کشور وزش باد شدید و گرد و خاک پیش بینی میشود.