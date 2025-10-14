رشد ۱۱ درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور مراغه
رئیس دانشگاه پیام نور مراغه از رشد ۱۱ درصدی پذیرش دانشجو در این دانشگاه به عنوان دومین قطب پیام نور استان آذربایجان شرقی خبر داد.
وی اضافه کرد: هم اکنون ۲ هزار دانشجو در این دانشگاه به تحصیل مشغول هستند.
رئیس دانشگاه پیام نور مراغه گفت: در این دانشگاه ۳۰ رشته کارشناسی و ارشد فعال است.
پناهی گفت: دانشگاه پیام نور مراغه از نظر آموزش، آزمون، فعالیتهای فرهنگی پس از تبریز رتبه دوم در استان را دارد.
وی همچنین از ثبت نام دانشجو در دو رشته جدید کارشناسی ارشد در رشتههای مدیریت سازمانی و امور تربیتی خبر داد.