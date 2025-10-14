به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رضا شکاریان گفت: شاخص آلودگی هوای بجنورد هم‌اکنون بر روی عدد ۱۴۴ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: در شرایط نارنجی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.

شاخص کیفیت هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) را نشان می‌دهد.

طبق هشدار سطح زرد هواشناسی از بامداد امروز بتدریج افزایش وزش باد و در مناطق نیمه شمالی افزایش ابر، در نوار غربی استان (مناطق مجاور استان گلستان) احتمال بارش پراکنده پیش بینی می‌شود.

همچنین با توجه به خروجی مدل‌های گردوخاک، نفوذ توده گرد و خاک از شمال استان و کاهش کیفیت هوا و افزایش شاخص آلودگی را اغلب در مناطق نیمه شمالی استان از صبح تا بعدازظهر امروز انتظار داریم.