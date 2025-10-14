به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اینجا دیر زمانی جز شوره زار و بیابان خشک و بی آب و علف چیزی دیده نمی‌شد؛ تنها و خار و خاشاک بود که با هو هوی باد به این سو آن سو می‌رفت.

نی ریز، یکی از گرم ترین و کم آب‌ترین نقطه در شرقی‌ترین منطقه جغرافیایی فارس است. اما مدت هاست چشم انداز این منطقه بیابانی عوض شده ، دیگر از خار و خاشاک خبری نیست؛ شوره زار به سبزه زار تبدیل شده است. اینجا تا چشم کار می‌کند مزرعه آنغوزه دیده می‌شود.

کشاورز خوش فکر نی ریزی با کاشت گیاه دارویی آنغوزه موفق به احیای بخشی از بیابان‌های برهوت و بی اب و علف این شهرستان شده است

آقای بهرام زارعی توانسته بیش از ۱۷ هزار هکتار از اراضی خشک را سرسبز و آباد کند .

آنغوزه، گیاهی با قیمتی لاکچری در بازار جهانی و دارا بودن حداقل ۶۰۰ خاصیت دارویی و درمانی، گنج پنهان استان فارس است که به عنوان قطب کشت این محصول در کشور شناخته می‌شود.

معاون منابع طبیعی فارس، می‌گوید: آنغوزه تلخ و شیرین در صدر گونه‌های در حال کشت در ۵۲ هزار هکتار از مزارع استان فارس قرار دارد و شهرستان نی ریز با ۷۰ طرح فعال، پیشتاز تولید این گیاه در کشور است و کشاورزان نی‌ریزی از دهه ۴۰ شمسی به روش سنتی به این کار مشغولند.

این گیاه دارویی با عمر بهره‌برداری پنج تا هفت ساله، نیازمند صبر و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

آنغوزه با نام‌های محلی، چون انگژد، حلتیت و صمغ‌الانجدان، گیاهی با طبیعت گرم و خشک است که قابلیت تبدیل شدن به طلای دارویی را دارد .





شیرابه این گیاه با خواص شگفت‌انگیز در درمان بیماری‌هایی مانند صرع، اختلالات عصبی، تومور‌ها و حتی زیبایی هر ساله به کشور‌هایی مانند هندوستان و آلمان صادر می‌شود. در آنجا، این ماده خام با فناوری پیشرفته فرآوری شده و به دارو‌هایی با ارزش صد‌ها برابری تبدیل می‌شود که به اروپا بازمی‌گردند. شیرابه این گیاه با خواص شگفت‌انگیز در درمان بیماری‌هایی مانند صرع، اختلالات عصبی، تومور‌ها و حتی زیبایی هر ساله به کشور‌هایی مانند هندوستان و آلمان صادر می‌شود. در آنجا، این ماده خام با فناوری پیشرفته فرآوری شده و به دارو‌هایی با ارزش صد‌ها برابری تبدیل می‌شود که به اروپا بازمی‌گردند.

از آقای زارعی می‌پرسم در این روز‌ها که بحران آب، چالش اصلی در استان فارس شده چگونه این مزرعه ۱۷ هزار هکتاری را آبیاری می‌کند؟ می‌گوید: مهم‌ترین ویژگی آنغوزه که کشت آن را توجیه می‌کند نیاز اندک آن به آب است؛ همین مقاومت بالای گیاه باعث شده در زمین‌های غیرحاصل خیز و شوره زار هم به بار بنشیند.

وی با اشاره به این که گیاه آنغوزه تنها با آب باران آبیاری می‌شود و هیچ نیازی به سم، کود و وجین کردن ندارد می‌گوید: هر چند هفت سال طول می‌کشد تا این گیاه بوته بزند و ثمر بدهد، اما در زمان ثمر دهی ۲۵ مرتبه در مدت شش ماه قابل برداشت است .





به گفته آقای زارعی، گیاه آنغوزه اکنون هر کیلو بیش از دومیلیون تومان به فروش می‌رسد و عمده خریدار این محصول کشور هند است که از آن علاوه بر دارو در صنعت عطر سازی نیز استفاده می‌کند. به گفته آقای زارعی، گیاه آنغوزه اکنون هر کیلو بیش از دومیلیون تومان به فروش می‌رسد و عمده خریدار این محصول کشور هند است که از آن علاوه بر دارو در صنعت عطر سازی نیز استفاده می‌کند.

کارگران را می‌بینم که بدون وقفه در حال کار هستند و گرما و خستگی در اراده آنها اثری ندارد و با لبخند رضایت در حال تلاش هستند .

به گفته آقای زارعی همه آنها بومی منطقه هستند و وی از اینکه توانسته برای مردم منطقه کارآفرینی کند خوشحال است.







عرق از چین و چروک‌های پیشانی اش روی آستین هایش می‌چکد. روی زمین نشسته، شیرابه آنغوزه را تند تند جمع آوری می‌کند. نورشدید آفتاب ظهر نی ریز که به او می‌خورد چشم هایش را تنگ می‌کند و می‌گوید: خدا را شکر که کار و باری دارم و روزی حلال نصیبم می‌شود. علی یکی از کارگران مزرعه است.عرق از چین و چروک‌های پیشانی اش روی آستین هایش می‌چکد. روی زمین نشسته، شیرابه آنغوزه را تند تند جمع آوری می‌کند. نورشدید آفتاب ظهر نی ریز که به او می‌خورد چشم هایش را تنگ می‌کند و می‌گوید: خدا را شکر که کار و باری دارم و روزی حلال نصیبم می‌شود.

در مسیر بازگشت از نی ریز تا چشم کار می‌کند بیابان است به روزی فکر می‌کنم که به همت آقای زارعی و امثال او این همه شوره زار جایش را به بوته‌های آنغوزه داده است و هزاران جوان از این مزارع امرار معاش می‌کنند.

