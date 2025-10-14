به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ محمد بدری افزود: با همکاری مردم، شورا‌ها و دهیاران، و پس از اتمام دوره آبیاری باغات بالادست، از صبح امروز ۴۰ لیتر بر ثانیه آب به دریاچه سد اسفراین هدایت شد.

وی گفت: این اقدام گامی مهم در مسیر بهبود وضعیت تأمین آب شرب شهرستان است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود در روز‌های آینده شاهد افزایش پایداری و بهبود کیفیت آب در شبکه توزیع شهری باشیم.

سر پرست فرمانداری اسفراین ضمن قدردانی از همکاری مردم در مدیریت مصرف آب تأکید کرد: صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب یک مسئولیت همگانی است و نقش مهمی در پایداری منابع آبی دارد انتظار می‌رود با ادامه این همکاری، بتوانیم روز‌های آینده را بدون دغدغه در حوزه تأمین آب پشت سر بگذاریم.