به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سید محی‌الدین جعفری در حاشیه بازدید جمعی از اصحاب رسانه از دومین چاه اکتشافی میدان پازن با ارائه گزارشی از روند عملیات حفاری و کشفیات جدید افزود: حفاری چاه سوم این میدان به‌زودی برای تعیین مرز‌های نفت، گاز و آب و ارزیابی نهایی حجم مخزن انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار خبرنگاران در محل یک چاه اکتشافی حضور یافته است تا جزئیات را به‌صورت مستقیم گزارش کنند، اظهار داشت: میدان پازن در نزدیکی روستای سمنگان و در امتداد رشته‌کوه‌های زاگرس واقع شده است. امتداد شمال‌غربی به جنوب‌شرقی این رشته‌کوه‌ها ساختار زمین‌شناسی منطقه را شکل داده و زمینه‌ساز کشفیات جدید شده است.

جعفری با یادآوری اینکه حفاری چاه نخست میدان پازن در سال ۱۳۹۴ تا عمق ۳۸۰۰ متر انجام و به کشف اولیه منجر شد، اما به‌دلیل مشکلات عملیاتی ادامه کار متوقف شد، افزود: پس از چند سال، این نقطه دوباره به‌عنوان هدف اکتشافی انتخاب و حفاری چاه دوم تا عمق حدود ۴۶۰۰ متر ادامه یافت.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به موفقیت‌های اخیر در چاه دوم اظهار داشت: در این چاه، دو لایه جدید نفتی و گازی کشف شده است. در بخش دالان بالایی، آثار نفتی مشاهده و حجم نفت درجا حداقل ۲۰۰ میلیون بشکه برآورد شد. همچنین در سازند فراقون، که یکی از قدیمی‌ترین سازند‌های زمین‌شناسی ایران به شمار می‌آید، لایه جدید گازی کشف شد.

جعفری با اعلام اینکه عملیات آزمایش از اسفند پارسال (۱۴۰۳) آغاز شده و نتایج پتروفیزیکی نشان‌دهنده ظرفیت بالای این میدان برای تولید است، گفت: در چاه سوم که به‌زودی حفاری می‌شود، مرز‌های دقیق نفت، گاز و آب مشخص شده و حجم نهایی مخزن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با احتساب کشف اولیه و افزایش حجم جدید، درمجموع ۱۰ تریلیون فوت‌مکعب (TCF) گاز به منابع کشور افزوده شده است، بیان کرد: این میدان اکنون دارنده بیشترین حجم مخزن گازی خشکی ایران محسوب می‌شود و بالاتر از میدان‌های تابناک، کنگان، هما، وراوی، شانول و شاهینی قرار دارد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در حوزه‌های زمین‌شناسی، لرزه‌نگاری، حفاری و مهندسی مخزن، از حمایت‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و رهنمود‌های مقام عالی وزارت نفت در زمینه تمرکز بر کشف مخازن جدید گازی قدردانی کرد.

جعفری با اشاره به هزینه‌های حفاری چاه‌های اکتشافی اظهار داشت: هزینه حفاری هر چاه در خشکی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون دلار است که در مقایسه با حفاری در دریا رقم قابل‌قبولی به‌شمار می‌رود، چراکه در حفاری‌های دریایی، این رقم به‌طور متوسط چند برابر است.

وی ارزش اقتصادی میدان پازن را بر اساس محاسبات انجام‌شده و با در نظر گرفتن نرخ متوسط جهانی گاز (۳۰ سنت به‌ازای هر متر مکعب)، حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: البته این رقم بسته به نرخ فروش داخلی و صادراتی گاز، متغیر خواهد بود.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تأکید بر تفاوت ماهوی ریسک در حوزه‌های اکتشاف و تولید اظهار کرد: مدیریت ریسک در بخش اکتشاف به‌مراتب پیچیده‌تر از تولید است، چراکه در فرآیند اکتشاف با عدم‌قطعیت‌های زمین‌شناسی و چالش‌های عملیاتی متعددی مواجه هستیم.