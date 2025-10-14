پخش زنده
مدیر مرکز انیمیشنسازی سوره گفت: برای رشد واقعی در ساخت آثار پویانمایی، سرمایهگذاری در بخش توزیع و اکران ضروری است.
امیررضا مافی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: پویانمایی (انیمیشن) مهمترین گونه فرهنگی برای انتقال مفاهیم به نسل جدید است.
مدیر فرهنگی مرکز انیمیشن سوره درباره کفایت بودجههای دولتی برای پویانمایی، افزود: ما در چهار سال اخیر هر سال یک انیمیشن سینمایی ساخته و اکران کردهایم که این یک اتفاق بیسابقه در ایران است، اما همچنان جا برای سرمایهگذاری بیشتر به خصوص در بخش توزیع وجود دارد.
وی با تاکید بر ضعف زیرساختهای اکران آثار کودک و نوجوان، گفت: ما نمیتوانیم بیش از چهار یا شش فیلم کودک را اکران کنیم. باید همزمان با تولید، برای توسعه فضای سینمای کودک و ایجاد صندلیهای مخصوص آن هزینه شود.
مافی ادامه داد: اگر بخش تولید و توزیع با هم پیش بروند، میتوانیم سالی چهار یا پنج انیمیشن سینمایی تولید کنیم و به خانوادهها حق انتخاب بدهیم.
مدیر مرکز انیمیشنسازی سوره با اشاره به تأثیرپذیری نسل گذشته از آثار انیمیشن خارجی گفت: باید برای نسل جدید، انیمیشنهای ایرانی بسازیم که هویت ملی را در ذهن آنها زنده نگه دارد. انیمیشن «یوز» نمونهای بارز از تلاش برای تحقق این هدف در مرکز سوره است.
وی افزود: ما نشانه ملی یوز ایرانی را انتخاب کردیم که بازگشت به وطن و هویت را در خود دارد.
این مدیر فرهنگی گفت: داستان درباره یک یوز است که از زندگی لوکس در نیویورک برمیگردد تا در کنار خانوادهاش در ایران، یک یوز واقعی شود. پیام اصلی ما این است که خانواده همه چیز ماست و ایرانی بودن، مهمترین بخش هویت ماست.