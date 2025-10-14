پخش زنده
شبکه نمایش از چهارشنبه ۲۳ مهر تا جمعه ۲۵ مهر، سری فیلمهای «سینگهام» و «دستبرد» را پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سینگهام»، «بازگشت سینگهام» و «دوباره سینگهام»، فیلم های است که از این شبکه پخش می شود.
فیلم «سینگهام»، به کارگردانی روهیت شتی، چهارشنبه ۲۳ مهر ساعت ۲۱، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک گانگستر تحقیر شده با استفاده از قدرت نفوذ خود قصد ترساندن و تبعید افسر پلیس را دارد، او قبلاً هم چندین پلیس دیگر را سربه نیست کرده، اما سینگهام مثل دیگر پلیسها نیست. سینگهام با کارهای خود گانگستر را سر جایش مینشاند و …
بازیگرانی، چون اجی دیوگن، کجال آگاروال، پراکاش راج، سونالی کورکارنی، مورالی شرما در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
«بازگشت سینگهام»، محصول ۲۰۱۴، دنبالهای بر فیلم موفق سینگهام به کارگردانی روهیت شتی است که پنج شنبه ۲۴ مهر، ساعت ۲۱، پخش میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: به دلیل وجود اعمال نادرست و مخرب بعضی افراد، بازرس پلیس به عنوان یک کمیسر بر میگردد تا شهر را از بی عدالتی پاک کند…
اجی دیوگن، کارینا کاپور، آمول گوپته، انوپم کهیر و ذاکر حسین در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
«دوباره سنگهام»، محصول هند در سال ۲۰۲۴ به کارگردانی روهیت شتی، جمعه ۲۵ مهر، تماشایی میشود.
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان سلمان خان، دیپیکا پادوکونه، آکشی کومار، اجی دیوگن و کارینا کاپور را نام برد..
«دوباره سینگام»، با اقتباس از کتاب حماسی بزرگ هند، داستان سینگام و متحدانش است که در تلاش برای نجات دادن همسر سینگام با دشمن مرموزی روبهرو میشوند...