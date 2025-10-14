پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان فاروج از کشف ۷ دستگاه ماینر قاچاق و دستگیری ۲ متهم در دو عملیات جداگانه توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرگرد حجتالله عطایی گفت: مأموران پلیس آگاهی فاروج در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج رمز ارز در سطح شهرستان، موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران در دو عملیات جداگانه و با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری دستگاههای استخراج رمز ارز شده و در بازرسی از این اماکن، ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف کردند.
سرگرد عطایی تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو نیز توقیف شد که متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.