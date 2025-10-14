به مناسبت سالگرد شهادت شهید همدانی و همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی، مسابقه بزرگ دو خیابانی ویژه آقایان، در همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیأت دو و میدانی استان گفت: این مسابقه به منظور ترویج فرهنگ ورزش، ایجاد نشاط اجتماعی و استعداد‌یابی برگزار خواهد شد.

سید اصغر ذوقی احسن تاکید کرد: مسابقه دو خیابانی ویژه آقایان، جمعه ۲۵ مهرماه، ساعت ۹ صبح از میدان هگمتانه شهر همدان آغاز و پس از طی مسافت ۳ کیلومتری، در آرامگاه بوعلی سینا پایان می‌یابد.

او با اشاره به اینکه حضور همه علاقمندان به دو‌های خیابانی بالای ۱۲ سال، از سراسر استان در این مسابقه آزاد است افزود: ثبت نام از شرکت کنندگان، جمعه ساعت ۷ صبح در میدان هگمتانه انجام می‌شود و باید ورزشکاران بیمه ورزشی به همراه داشته باشند.

در پایان مسابقه، ۷۰ میلیون تومان جایزه نقدی به ۱۰ نفر برتر و ۳۰ نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه، اهداء می شود.