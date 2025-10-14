وزش بادهای ملایم تا نسبتاً شدید همراه با گردوخاک، فضای شهر اردبیل تحت‌تأثیر قرار داده و سبب افت کیفیت هوا شد. حتی تند باد لحظاتی مشگین شهر را درنوردید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دیروز شرایط جوی ناپایدار و پدیده غالب وزش باد جنوبی با سرعت تند تا شدید بودکه در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک رخ داد.

همچنین تند باد لحظاتی مشگین شهر را درنوردید.

امروز تا اواخر هفته جاری ضمن پایداری شرایط جوی آسمان بیشتر مناطق استان نیمه ابری همراه با وزش باد بوده و در برخی نقاط در ساعات شبانه و اوایل صبح رخداد مه نیز پیش‌بینی می‌شود.

از اواخر روز پنجشنبه (۲۴ مهر) با تقویت جریان‌های خزری، ضمن افزایش ابرناکی و کاهش دمای هوا در برخی از مناطق به ویژه در نوار شرقی استان اردبیل بارش باران انتظار می‌رود.