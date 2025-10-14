نصب ۷۱۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در لرستان
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به نصب ۷۱۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان، گفت: انرژی تولید شده توسط این ۷۱۷ نیروگاه ۵ واتی، ۴ هزار و ۲۴۲ کیلووات است.
، معاون عمرانی استانداری لرستان در نشست خبری با اصحاب رسانه در محل معاونت هماهنگی استانداری لرستان معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به راهاندازی ۷۱۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان، گفت: بیشترین انرژی خورشیدی نصب شده مربوط به شهرستان سلسله با ۲۰۲ فقره است، انرژی تولید شده توسط این ۷۱۷ نیروگاه ۵ واتی ۴ هزار و ۲۴۲ کیلو وات است.
مجیدی از تصویب ۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید در کمیسیون ماده ۲۱ در هفته جاری خبر داد و افزود: با تصویب این پروژهها، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان ۱۰ برابر افزایش خواهد یافت و این امر موجب ارتقای شاخصهای انرژی استان میشود.
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به ظرفیتهای بالای استان لرستان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، گفت: متأسفانه به دلیل اطلاعرسانی ناکافی، بسیاری از مردم از مزایای نصب نیروگاههای خورشیدی پشتبامی مطلع نیستند.
وی افزود: حتی افراد عادی و غیرحمایتی نیز میتوانند با سرمایهای در حدود ۱۷۰ میلیون تومان، یک نیروگاه ۵ کیلوواتی روی پشت بام منزل خود نصب کنند.
معاون عمرانی استانداری لرستان تصریح کرد: سرمایهگذاری در این حوزه ظرف سه سال بازمیگردد و شرکت توزیع برق تا ۲۵ سال خرید انرژی تولیدی را تضمین میکند که این امر یک درآمد پایدار و پرسود برای خانوارها ایجاد میکند.
مجیدی در خصوص تسهیلات این طرح بیان کرد: تسهیلات مربوط به نصب نیروگاههای خورشیدی به دهکهای یک تا چهار جامعه از طریق نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی پرداخت میشود. افرادی که تحت پوشش این نهادها نیستند، میتوانند از طریق سایر منابع یا با سرمایه شخصی نسبت به نصب نیروگاه اقدام کنند.
وی با اشاره به برنامهمحوری بهعنوان یکی از اولویتهای مدیریت ارشد استان، اظهار کرد: تیم کارشناسی از نخبگان، برنامه راهبردی و عملیاتی توسعه استان را در سه برش ملی، استانی و شهرستانی تدوین کردند که شامل ۱۲ کتابچه برای شهرستانهاست.
مهدی مجیدی گفت: در حوزه معاونت عمرانی ۵۳ پروژه پیشران و بیش از ۲۰۰ پروژه اولویتدار تعریف شده که بهصورت ۱۵ روز یکبار توسط استاندار پیگیری میشود و ما مکلف به ارائه گزارش اقدامات هستیم.
مجیدی افزود: این رویکرد باعث شده تکلیف همه دستگاهها در استان مشخص و منابع محدود صرف پروژههای مهم شود.
وی به ارزیابی ۱۴ شاخص عمرانی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: در کنار پروژههای پیشران، عملکرد استان در این شاخصها نیز بهصورت مستمر رصد میشود که خوشبختانه وضعیت استان نسبتاً خوب است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ثبت جهانی دره خرمآباد را نقطه عطفی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان دانست و افزود: این اتفاق موجب افزایش قابلتوجه مسافران شده که نیازمند توسعه زیرساختهای گردشگری است.
مجیدی از رایزنی با شهرداری و شورای شهر برای احداث هتلهای پنجستاره خبر داد و گفت: پیشنهاد دادهایم پروانه ساخت هتلهای پنجستاره بهصورت رایگان صادر شود تا سرمایهگذاران ترغیب به حضور در این بخش شوند.
وی در بخش دیگری با اشاره به تأکید دولت بر توسعه عدالت آموزشی گفت: استان لرستان با مشارکت بنیاد برکت و با تأمین ۶۰ درصدی اعتبار توسط دولت، موفق به جمعآوری کامل مدارس کانکسی شده است.
مجیدی افزود: از ۱۷۰ مدرسه کانکسی در استان، بهعنوان نمونه مدرسه روستای بگوردی سفلی در دلفان با حضور وزیر آموزشوپرورش بهصورت نمادین افتتاح شد.
معاون عمرانی استانداری لرستان از برنامهریزی برای جمعآوری ۷۰ مدرسه سنگی در استان خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت گروههای جهادی و خیرین، امیدواریم تا سال آینده هیچ مدرسه سنگی در لرستان نداشته باشیم.