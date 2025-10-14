به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل، جزئیات مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و زمان دریافت گواهی عدم سوء‌پیشینه را تشریح کرد.

ابراهیم امامی در جلسه هماهنگی انتخابات شورا‌های استان، با اشاره به اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، مقامات و مشاغل هم‌تراز مورد اشاره در اطلاعیه مذکور که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر را دارند، به‌واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شورا‌ها محرومند، مگر آنکه حداقل ۳ ماه پیش از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

وی افزود: مهلت استعفای داوطلبان از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است و داوطلبان مشمول این ماده باید در زمان مقرر نسبت به اجرای مفاد قانونی اقدام کنند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با اشاره به الزام ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه افزود: به استناد تبصره ۲ بند «ط» ماده ۳۷ همان قانون، ارائه گواهی عدم سوء‌پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور هنگام ثبت‌نام الزامی است.

امامی تصریح کرد: داوطلبان انتخابات شورا‌های اسلامی شهر می‌توانند از تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی www.adliran.ir و همچنین دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به دریافت گواهی مذکور اقدام کنند.

وی در پایان یادآور شد: ثبت‌نام از داوطلبان عضویت در شورا‌های اسلامی شهر از روز ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ به‌مدت هفت روز انجام خواهد شد.