پخش زنده
امروز: -
با آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا افرادی که قصد نامزدی در انتخابات شورای اسلامی شهر را دارند باید سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند. انتخابات شوراهای اسلامی روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل، جزئیات مهلت استعفای مشمولان ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و زمان دریافت گواهی عدم سوءپیشینه را تشریح کرد.
ابراهیم امامی در جلسه هماهنگی انتخابات شوراهای استان، با اشاره به اطلاعیه شماره یک ستاد انتخابات کشور اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مقامات و مشاغل همتراز مورد اشاره در اطلاعیه مذکور که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر را دارند، بهواسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراها محرومند، مگر آنکه حداقل ۳ ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
وی افزود: مهلت استعفای داوطلبان از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴ تعیین شده است و داوطلبان مشمول این ماده باید در زمان مقرر نسبت به اجرای مفاد قانونی اقدام کنند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اردبیل با اشاره به الزام ارائه گواهی عدم سوءپیشینه افزود: به استناد تبصره ۲ بند «ط» ماده ۳۷ همان قانون، ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شوراهای اسلامی کشور هنگام ثبتنام الزامی است.
امامی تصریح کرد: داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر میتوانند از تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی www.adliran.ir و همچنین دفاتر پلیس +۱۰ نسبت به دریافت گواهی مذکور اقدام کنند.
وی در پایان یادآور شد: ثبتنام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر از روز ۲۱ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ بهمدت هفت روز انجام خواهد شد.