به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله) مبنی بر خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار، بهداری این گروه مهندسی اقدام به اجرای طرح گسترده پایش سلامت در مناطق مرزی شهرستان‌های میرجاوه و سراوان نمود.

این طرح جهادی که در اواخر شهریور ماه آغاز و به مدت ۲۰ روز به طول انجامید، با حضور تیم‌های پزشکی شامل پزشک، پرستار و متخصص طب سنتی از بهداری گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۰ صاحب‌الزمان (عج) نیروی زمینی سپاه در ۲۲ روستای مرزی بخش مک سوخته اجرا شد. در جریان این طرح، بیش از ۱۷۶۰ نفر از ساکنان این مناطق از خدمات پزشکی و دارویی رایگان بهره‌مند گردیدند.

سردار بیگی، فرمانده گروه مهندسی رزمی و پدافند غیرعامل ۴۰ صاحب‌الزمان (عج) نیروی زمینی سپاه در خصوص این اقدام انسان‌دوستانه اظهار داشت: «اجرای طرح پایش سلامت در مناطق مرزی، گامی مؤثر در جهت ارتقاء سطح سلامت عمومی، افزایش آگاهی‌های بهداشتی و کاهش محرومیت‌های درمانی در نقاط کم‌برخوردار کشور است. حضور نیروهای جهادی در کنار تیم‌های درمانی، جلوه‌ای از هم‌افزایی تخصص و تعهد در خدمت به مردم شریف این خطه است.»

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، عمده مشکلات سلامت شناسایی‌شده در این مناطق بیماری‌های گوارشی و کمبود ویتامین‌ها بوده است. در همین راستا، علاوه بر ارائه مشاوره‌های بهداشتی لازم، داروهای مورد نیاز نیز به‌صورت رایگان در اختیار ساکنین قرار گرفت.

سردار بیگی در پایان تأکید کرد: «علاوه بر مأموریت‌های عمرانی و امنیتی، اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی را نیز در دستور کار خود قرار داده‌ایم تا با تلفیق توان مهندسی و روحیه جهادی، خدمت‌رسانی به مردم عزیز مناطق مرزی را به شکلی همه‌جانبه محقق سازیم.»