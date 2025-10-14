به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل بهزیستی استان گفت: سال گذشته ۴۲ هزار و ۷۴۵ کودک در استان غربالگری بینایی شدند که از این تعداد دو هزار و ۴۴۹ مورد مشکوک به اختلالات بینایی تشخیص داده شدند که از بین این موارد یک هزار و ۲۰۰ مورد دارای تنبلی چشم بودند.

معصومه محمدی افزود: هم‌اکنون پنج هزار و ۳۴۹ نفر از افراد نابینا و کم‌بینا در استان تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و این اداره بر اساس اهداف و شرح وظایف تلاش می‌کند با سنجش دقیق سطح نیاز‌های افراد دارای معلولیت بینایی و انطباق نوع خدمات با سطح عملکرد و میزان محدودیت‌های این افراد، فرایند خدمت‌رسانی به افراد نابینا و کم بینا را طبق نیاز‌های روز آنان گسترش داده و به سهم خود، زمینه توانمندسازی و تلفیق اجتماعی این افراد را در عرصه‌های مختلف فراهم کند.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال‌وبختیاری گفت: با تعیین نوع و میزان تقاضای افراد نابینا و کم بینا، وسایلی از قبیل عصای سفید، ساعت‌های گویا و بریل، ویس رکوردر، دیزی پلیر، اسپیکر هوشمند و قلم قرآنی در اختیار افراد نابینا قرار می‌گیرد و همچنین افراد کم بینا نیز از امکاناتی برخوردار می‌شوند.

محمدی بیان کرد: سال گذشته دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار تجهیزات کمک توان‌بخشی، برای خرید وسایل کمک بینایی هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح توانمندسازی نابینایان و کم‌بینایان از اولویت‌های سازمان بهزیستی است، گفت: در این راستا تلاش شده است زمینه‌های آموزش، اشتغال، مسائل روانشناختی و مناسبات اجتماعی لحاظ و برنامه‌های آموزشی متناسب با این نیاز‌ها اجرا شود، به عنوان نمونه با همکاری انجمن‌های غیر دولتی فعال در امور نابینایان در سراسر کشور برنامه‌هایی با محوریت آموزش مهارت‌های ارتباطی، فعالیت‌های زندگی روزمره، کار با کامپیوتر، ارائه خدمات مشاوره روانشناختی، ورزش و اوقات فراغت مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل بهزیستی چهارمحال‌وبختیاری گفت: افزایش میزان استقلال افراد نابینا در انجام فعالیت‌های روزمره، منوط به متناسب‌سازی محل زندگی و امکانات مورد نیاز آنها است، در همین راستا سال گذشته ۴۰۰ نفر از افراد دارای آسیب بینایی از خدمات مناسب‌سازی مسکن و تجهیزات فعالیت‌های روزمره زندگی بهره‌مند شدند.