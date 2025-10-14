به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم امیر آبادزردشتی فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان با قدردانی از تلاش مسئولان آموزش و پرورش کردستان در تعامل و همکاری با ارتش گفت: این ارگان نظامی، آمادگی جذب و بکارگیری جوانان مستعد و انقلابی را دارد.

حسینی مدیر کل آموزش و پرورش کردستان هم با قدردانی از جذب جوانان اهل تسنن بدون هیچ محدودیتی در ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: پوشیدن لباس مقدس ارتش توسط جوانان بومی منطقه برای دفاع از جان و مال و امنیت کشور جای افتخار است.