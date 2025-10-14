به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما مدیر کل سازمان جهانی بهداشت شامگاه دوشنبه گفت که از زمان برقراری آتش‌بس در نوار غزه، فقط ۸ کامیون حامل تجهیزات پزشکی وارد این باریکه شده است.

تدروس آدهانوم قبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بر لزوم بازسازی نظام درمانی در نوار غزه تاکید کرد.

آدهانوم گفت: از زمان اجرای آتش‌بس در غزه، تیم‌های سازمان بهداشت جهانی فعالیت خود را افزایش داده‌اند. تاکنون، ما ۸ کامیون تجهیزات پزشکی، شامل انسولین، لوازم آزمایشگاهی و دارو‌های ضروری به غزه وارد کردیم.

وی در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد: یک تیم پزشکی اورژانس را ظرف ۲۴ ساعت برای تقویت مراقبت‌های جراحی و اورژانسی در بیمارستان الاهلی مستقر کرده‌ایم و با شروع بازگشت مردم، تیم‌های پزشکی بیشتری در شهر غزه مستقر خواهند شد . برای ارائه دارو‌های ضد سرطان و سایر دارو‌های نجات‌بخش و تجهیزات مراقبت‌های ویژه، از جمله دستگاه‌های انکوباتور، دستگاه‌های تنفس مصنوعی و مانیتور‌های بیمار، به بیمارستان اروپایی غزه رسیده‌ایم. تجهیزات و دارو‌ها به بیمارستان ناصر منتقل شده‌اند».