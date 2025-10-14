برگزاری چهارمین رویداد ملی «ایران جان»، خراسان جنوبی، مقصد بعدی رویداد «ایران جان» و پخش مجموعه تلویزیونی «الگوریتم»، از شبکه سه، خبرهای امروز «پشت صحنه»، است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شیراز این روز‌ها میزبان چهارمین رویداد ملی ایران جان است. برنامه‌های مختلفی حال و هوای شیراز رو به سیما آورده‌اند از جمله مجموعه‌ای از فیلم‌های تلویزیونی.

پخش این فیلم‌ها تا ۲۵ مهر، روزانه ساعت ۱۱ از شبکه نمایش ادامه دارد.

خراسان جنوبی مقصد بعدی رویداد ایران جان است.

فصل اول مسابقه «صد»، به پایان رسید. این مسابقه که در آن اطلاعات عمومی شرکت کنندگان سنجش می‌شود، در شش فصل تهیه و پخش می‌شود. برگزیده نهایی این مسابقه اواخر امسال معرفی خواهد شد.

شبکه سه این روز‌ها میزبان یک مجموعه پلیسی است به نام «الگوریتم». این مجموعه این شب‌ها حوالی ساعت ۲۰۳۰ پخش می‌شود. «الگوریتم»، در ۵۲ قسمت در سیما فیلم تهیه شده است.