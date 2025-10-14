به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حامد وفاپور گفت: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کرمانشاه در بخش های ساختمان، غذایی و کشاورزی برگزار می شود.

معاون اداری و اجرایی نمایشگاه بین المللی کرمانشاه با بیان اینکه از اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای حضور در این نمایشگاه و معرفی واحد‌های تولیدی خوب و صادرات محورشان دعوت شده است افزود: این نمایشگاه فرصتی برای حضور واحد‌های بزرگ تولیدی صادراتی است تا ظرفیت‌های تولیدی خود را معرفی کنند.

وفاپورگفت: تور‌های صنعتی با حضور فعالان اقتصادی و نمایندگانی از عراق و اقلیم کردستان عراق برای بازدید از این نمایشگاه در نظر گرفته شده است تا از نزدیک در جریان توانمندی‌های صادراتی واحد‌های تولیدی کشور قرار گیرند.

این نمایشگاه در فضایی به مساحت بیش از ۲ هزار متر مربع از امروز ( سه شنبه ۲۲ مهر) تا ۲۵ مهر در محل دائمی نمایشگاه‌های کرمانشاه برپا است.