نویسنده خوزستانی در دومین جشنواره سراسری شعر و داستان، رتبه دوم داستان کوتاه را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین بازپور نویسنده جوان خوزستانی در دومین جشنواره سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد اسلامی موفق به کسب رتبه دوم در بخش داستان کوتاه شد.

دومین جشنواره سراسری شعر و داستان دانشگاه آزاد اسلامی با همت باشگاه رشد استعداد‌های هنری، ادبی و جوان دانشگاه آزاد اسلامی در سه بخش شعر سنتی، شعر نو و نیمایی و داستان کوتاه برگزار شد.

دومین جشنواره سراسری شعر و داستان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با ارسال یک هزار و ۶۹۷ اثر به دبیر خانه این جشنواره که از این مجموع ۴۵۸ داستان کوتاه، شعر سنتی ۴۹۳اثر، شعر نو و نیمایی ۷۴۷ اثر است. با حضور ۴۰۸ نفر از سراسر کشور در رشت برگزار شد.

اختتامیه دومین جشنواره سراسری شعر و داستان دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاریخ ۱۹ لغایت ۲۱ مهر ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در رشت برگزار شد.

گفتنی است در ماه گذشته این نویسنده خوش‌ذوق در چهارمین جشنواره رشد اصفهان رتبه اول داستان کوتاه را در سطح ملی کسب کرده بود.