رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) گفت: قیمت هر کیلووات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی طی ۶ ماهه امسال، به صورت میانگین ۶۶۰۰ تومان بوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب، رییس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) در نشست آموزشی احداث و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی توسط دهیاری‌ها که در سالن شهید مطهری ساتبا برگزار شد، با تاکید بر آمادگی ساتبا برای تامین تجهیزات مورد نیاز دهیاری‌ها در طرح توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در روستاها، خطاب به نمایندگان دهیاری‌های ۳۱ استان کشور اظهار کرد: دهیاری‌ها می‌توانند با همکاری ساتبا نسبت به اخذ مجوز‌های لازم برای ساخت نیروگاه‌ها اقدام کرده تا توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سطح روستا‌ها به مرحله تحقق برسد و جنبه عملیاتی پیدا کند.

وی از ابلاغ قیمت جدید خرید تضمینی برق در آبان ماه خبر داد و عنوان کرد: تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در روستا‌ها می‌توانند علاوه بر بهره مندی از مدل سرمایه گذاری خرید تضمینی برق با بازگشت سرمایه گذاری اولیه در طی ۳ تا ۴ سال و فروش برق تولیدی به ارزش هر کیلووات ساعت ۳۸۵۰ تومان به ساتبا، با استفاده از مدل عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز بورس انرژی، می‌توانند هر کیلووات ساعت برق تولیدی را بیش از ۶۰۰۰ تومان به فروش برسانند.

طرزطلب یادآور شد: قیمت هر کیلووات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی طی ۶ ماهه امسال، به صورت میانگین ۶۶۰۰ تومان بوده است.

وی از مسوولان سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور، برنامه ریزی دقیق برای مشخص شدن منابع مالی و تعیین ظرفیت تخصیصی هر استان را خواستار شد و تصریح کرد: ساتبا متعهد می‌شود در صورت تقاضای دهیاری‌ها و با تخصیص منابع ریالی درنظر گرفته شده از سوی بانک‌ها به دهیاری ها، تجهیزات مورد نیاز را به صورت متمرکز با قیمت مناسب تامین کند.

رییس ساتبا با تشریح مزایای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در روستاها، چشم انداز اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه میان ساتبا و سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها را عنوان و ابراز امیدواری کرد؛ تا پایان سال حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سطح روستا‌های کشور توسعه یابد که تاثیر شگرفی در حفظ جمعیت روستایی، اشتغال زایی، توسعه پایدار در روستا‌ها می‌شود و مردم در اقصی نقاط کشور به ارزش سختی تولید برق در کشور بیشتر پی می‌برند.

معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری‌ها بر تلاش برای توسعه ۱۰۰ مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در سطح روستا‌ها توسط دهیار‌ها تاکید کرد.