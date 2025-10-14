به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست پارک علم و فناوری خراسان شمالی، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گفت: ۲۳۰ ایده نو و خلاق در نیمه نخست سالجاری به این مجموعه ارسال شد که پس از پالایش، ۳۸ طرح مورد حمایت قرار گرفت و ۱۷ ایده نیز در مرحله نهایی شدن برای تولید ثروت است.

دکتر حسن سجادی افزود: رسالت اصلی پارک، تبدیل ایده به ثروت است و توسعه صنایع بزرگ در سراسر جهان مرهون سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری است، اما این ظرفیت در کشور ما هنوز به‌درستی شناخته نشده است.

سرپرست پارک علم و فناوری خراسان‌شمالی با اشاره به حضور گسترده جوانان مستعد در مراکز رشد استان گفت: میانگین سنی شرکت‌ها و واحد‌های فناور حدود ۳۰ سال است و موفقیت هر تیم فناور علاوه بر رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی چشمگیری ایجاد می‌کند.

وی درباره شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استان افزود: اکنون ۱۴۵ شرکت فناور و دانش‌بنیان فعال هستند که از این تعداد ۳۳ شرکت دارای مجوز دانش‌بنیان رسمی هستند.

سجادی اضافه کرد: همچنین ۳۱ شرکت در حوزه صنایع خلاق استان فعالیت دارند که شامل صنایع دستی، پوشاک و مبل می‌شود و خراسان شمالی یکی از هشت خوشه صنایع خلاق کشور را در اختیار دارد.