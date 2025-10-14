به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این گروه که از سال ۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده، با ساخت سه مدرسه جدید، عزم خود را برای خدمت به مناطق محروم جزم کرده است. پیشکسوتانی که روزگاری در دفاع مقدس از کشور دفاع کردند، اکنون با عشق و ایمان، در خدمت آموزش و پرورش فرزندان این مرز و بوم هستند.

گروه جهادی پیشکسوتان آسمانی، بازنشستگان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، دوباره لباس خدمت را به تن کرده‌اند تا در دل محرومیت‌های استان‌های مختلف، امید را به دستان مردم بدهند.

این گروه با ساخت مدارس در شهرستان جاجرم، به دنبال فراهم کردن بستر مناسب آموزشی برای کودکان و نوجوانان است؛ مسیری که نشان از همت و ایثار این قهرمانان دارد.

گروه جهادی پیشکسوتان آسمانی در آبان ماه سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را در روستای ایستگاه راه آهن جاجرم آغاز کرد که مهرماه سال جاری این دبستان به بهره برداری رسید.

در حال حاضر دو دبستان در روستا‌های صادق آباد و کلاته موری شهرستان جاجرم توسط این گروه در حال ساخت است که تا پایان مهرماه سال جاری افتتاح خواهد شد.