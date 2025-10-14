بنیانگذار حزب تحریک انصاف مجلس ایالتی خیبرپختونخوا، پس از استعفای علی‌امین گنداپور به دستور عمران خان، «سهیل آفریدی» را به عنوان سروزیر جدید این ایالت انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون»؛ در نشست مجلس محلی ایالت خیبرپختونخوا که به ریاست بابر سلیم سواتی برگزار شد، «سهیل آفریدی» با کسب ۹۰ رأی از مجموع ۱۴۵ عضو، به عنوان سی اُمین سروزیر ایالت خیبرپختونخوا انتخاب شد.

احزاب مخالف دولت محلی حزب تحریک انصاف این رأی‌گیری را غیرقانونی خواندند و اعلام کردند، تا زمان تأیید رسمی استعفای «علی‌امین گنداپور» انتخاب فرد جدید فاقد اعتبار است و با ترک جلسه گفته‌اند برای ابطال این روند به دادگاه عالی مراجعه خواهند کرد.

رئیس پارلمان محلی ایالت خیبرپختونخوا در واکنش به این رویکرد احزاب مخالف تأکید کرد: فرآیند انتخاب کاملاً مطابق قانون اساسی انجام شده و استعفای گنداپور پیش از رأی‌گیری قطعی و نافذ بوده است.

گفته می‌شود سهیل آفریدی دیدگاه‌هایی نزدیک به عمران خان دارد و از منتقدان مداخله نهاد‌های نظامی در امور سیاسی محسوب می‌شود.

برخی ناظران محلی بر این باورند که همین رویکرد او باعث شده مخالفت‌هایی با انتصاب وی شکل گیرد.