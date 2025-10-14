با توجه به فصل برداشت گل زعفران از سطح مزارع استان بویژه شهرستان‌های فاروج و شیروان، روستا بازار خرید و فروش گل زعفران فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیر تعاون روستایی استان خراسان شمالی گفت: با توجه به آغاز فصل برداشت گل زعفران از سطح مزارع استان بویژه شهرستان‌های فاروج و شیروان، روستا بازار عرضه گل زعفران متعلق به اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی فاروج در ۳۶ غرفه فعالیت خود را از ۱۹ مهرماه آغاز کرد.

جلیل رمضانی افزود: عرضه گل‌های زعفران در این روستا بازارموجب تعادل قیمت محصول در بازار و رضایت کشاورزان زعفرانکار را بدنبال داشته و استقبال بی نظیری از آن طی این سال‌ها صورت گرفته است.

وی گفت: این روستا بازار با استفاده از تسهیلات اعتباری و نیز از محل منابع داخلی اتحادیه تعاون روستایی هر ساله در اواسط مهر ماه همزمان با آغاز برداشت گل زعفران راه اندازی و تا اواخر آذر ماه فعال می‌باشد.