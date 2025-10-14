پخش زنده
مدیرعامل سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری اسلامشهر از راهاندازی سامانه ارتباط مردمی ۱۵۳۰ خبر داد و گفت: شهروندان اسلامشهری از این پس میتوانند بدون شمارهگیری کد، تنها با تماس با این شماره، بهصورت شبانهروزی با واحدهای مختلف سازمان از جمله بخش آمبولانسها ارتباط مستقیم برقرار کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یاسین جعفرزاده با اشاره به راهاندازی سامانه ۱۵۳۰ گفت: با مکاتبات و پیگیریهای انجامشده، شماره ۱۵۳۰ برای سامانه ارتباط مردمی سازمان مدیریت آرامستانها اختصاص یافت تا شهروندان در محدوده اسلامشهر بتوانند بدون شمارهگیری کد و تنها با تماس با این شماره، بهصورت سریع و مستقیم با واحدهای مختلف سازمان بهویژه بخش آمبولانس در ارتباط باشند.
این سامانه بهصورت شبانهروزی فعال است و هماکنون هفت دستگاه آمبولانس جهت حمل متوفی در اختیار پیمانکار ما مشغول خدمات رسانی هستند .
جعفر زاده همچنین از طرح احداث قطعه نامآوران بهعنوان یکی دیگر از برنامههای مهم یاد کرد و افزود: مکاتبات اداری و مقدمات این طرح انجام شده و در صورت تأیید نهایی و جانمایی مناسب، به زودی این قطعه ویژه نیز در آرامستان دارالسلام ایجاد خواهد شد .