مدیر واحد ترافیک و حملونقل شهرداری شهرکرد از آغاز اجرای طرح هوشمندسازی ۱۲ تقاطع پر تردد شهر با هدف بهبود مدیریت ترافیک، کاهش زمان انتظار و ارتقای ایمنی تردد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،پیمان محقق گفت: طرح هوشمندسازی ۱۲ تقاطع در سطح شهر شهرکرد با ۱۰ میلیارد تومان در حال اجراست.
وی افزود: در مرحله نخست این طرح عملیات فونداسیون و زیرسازی تجهیزات ترافیکی در دست انجام است و پس از آن مراحل تکمیلی اجرا خواهد شد.
محقق گفت: ازجمله تقاطعهای مشمول این طرح، تقاطعهای کاشانی- فارابی، کاشانی، حافظ، کاشانی، ۱۲ محرم، شریعتی _ فارابی، شریعتی _ حافظ، ۱۲ محرم _ سعدی، سعدی _ فردوسی، سعدی _ ولیعصر و ولیعصر _ ملت است.
مدیر واحد ترافیک و حملونقل شهرداری شهرکرد با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی و بهبود جریان عبور و مرور شهری دارد، خاطرنشان کرد: هوشمندسازی تقاطعها از اولویتهای مدیریت شهری در مسیر تحقق شهر هوشمند است و تلاش میشود این طرح در سریعترین وقت به بهرهبرداری برسد.