هشدار جوی هواشناسی خراسان رضوی
گردوخاک مشهد را فرا می گیرد
اداره کل هواشناسی خراسان رضوی، نسبت به نفوذ گردوخاک به مشهد و کاهش کیفیت هوای این کلانشهر هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون پیش بینی و مدیریت بحران ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد: براساس بررسی نقشهها و دادههای هواشناسی، خراسان رضوی از ناحیه شمالغرب تحت تأثیر جریانات ناپایدار قرار گرفته است و در پی نفوذ توده گردوخاک از منطقه قرهقوم، شاهد افزایش سرعت باد و کاهش دید افقی در بخشهایی از شمال و شمالغرب استان هستیم.
قاینی پور افزود: ساعاتی پیش ورود گردوخاک از نواحی شمالغرب مشهد (شاهنامه و قاسمآباد) آغاز شده است و پیشبینی میشود طی یکیدو ساعت آینده بیشتر نقاط شهر مشهد درگیر پدیده گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شوند.
او ادامه داد: این شرایط تا اواخر شب ادامه دارد و بهتدریج از اواخر وقت از میزان گردوخاک کاسته خواهد شد.