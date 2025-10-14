به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این رویداد ورزشی با هدف ارتقای سطح مهارت و روحیه ورزشی کارگران، در ۲۹ و ۳۰ مهرماه در شهرستان بجنورد برگزار خواهد شد و جمعی از کوراش کاران سراسر کشور در آن شرکت می‌کنند.

اولین دوره مسابقات کوراش کارگران شهرستان‌های بجنورد اسفراین، مانه، سملقان شیروان وگرمه و جاجرم از صبح دیروزدر سالن علیدخت بجنورد آغازشد.

این مسابقات در ۸ وزن و برای انتخاب ۱۶ نماینده استان در رقابت‌های کشوری برگزار می‌شود.

تاکنون کوراش کاران ۱۰ استان برای شرکت در این مسابقات که ۲۹ و ۳۰ مهر در سالن شهید علیدخت بجنورد برگزار می‌شود اعلام حضور کردند.

سعید ملایی، رئیس انجمن کوروش کارگران ایران گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل همه دست‌اندرکاران در استان خراسان شمالی، شاهد برگزاری میزبانی منظم و جذاب باشیم که بتواند سطح مهارت و روحیه کارگران را ارتقا دهد.