اولین دوره مسابقات کوروش قهرمانی کارگران کشور در شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این رویداد ورزشی با هدف ارتقای سطح مهارت و روحیه ورزشی کارگران، در ۲۹ و ۳۰ مهرماه در شهرستان بجنورد برگزار خواهد شد و جمعی از کوراش کاران سراسر کشور در آن شرکت میکنند.
اولین دوره مسابقات کوراش کارگران شهرستانهای بجنورد اسفراین، مانه، سملقان شیروان وگرمه و جاجرم از صبح دیروزدر سالن علیدخت بجنورد آغازشد.
این مسابقات در ۸ وزن و برای انتخاب ۱۶ نماینده استان در رقابتهای کشوری برگزار میشود.
تاکنون کوراش کاران ۱۰ استان برای شرکت در این مسابقات که ۲۹ و ۳۰ مهر در سالن شهید علیدخت بجنورد برگزار میشود اعلام حضور کردند.
سعید ملایی، رئیس انجمن کوروش کارگران ایران گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل همه دستاندرکاران در استان خراسان شمالی، شاهد برگزاری میزبانی منظم و جذاب باشیم که بتواند سطح مهارت و روحیه کارگران را ارتقا دهد.