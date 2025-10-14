به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش گفت: در تابستان گذشته بیش از دو هزار و دویست و پنجاه هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت ماش اختصاص یافت و پیش‌بینی می‌شود بیش از دو هزار و پانصد تن محصول از این مزارع برداشت شود.

گودرز بهرامیان با اشاره به مزایای کشت محصولاتی مانند ماش و سویا، از جمله دوره کوتاه رشدی، نیاز آبی کم، مصرف پایین نهاده‌ها، مقاومت مناسب در برابر بیماری‌ها، و سازگاری با شرایط جوی منطقه تأکید کرد: این محصولات می‌توانند جایگزین مناسبی برای کشت‌های پر مصرف در شرایط تنش آبی منطقه باشد.

وی با بیان اینکه عمدتا عملیات برداشت به‌صورت تمام مکانیزه انجام می‌گیرد اظهار داشت:توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر مانند ماش و سویا، از اولویت‌های مهم بخش کشاورزی شهرستان شوش است و نقش مؤثری در مدیریت بهینه منابع آب و پایداری تولیدات کشاورزی ایفا می‌کند.