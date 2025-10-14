پخش زنده
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد با حضور استادان و پژوهشگران برجسته کشور، همایش بزرگداشت لسانالغیب حافظ شیرازی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این آیین فرهنگی و ادبی با حضور جمعی از استادان، شاعران و علاقهمندان به شعر و ادب فارسی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد.
در این برنامه، استاد محمدتقی شمس لنگرودی شاعر و پژوهشگر ادبیات معاصر، دکتر فرزاد ضیائی حبیبآبادی پژوهشگر متون کهن و منتقد ادبی و دکتر سعید حسامپور رئیس مرکز حافظشناسی و استاد دانشگاه شیراز، درباره ابعاد گوناگون شعر، اندیشه و جهانبینی حافظ سخنرانی کردند.
شهرداری شهرکرد همواره در مسیر گسترش فعالیتهای فرهنگی و ادبی گام برمیدارد.
اجرای گروه موسیقی "آوای شهریار" به سرپرستی مهران اعظمیکیا و با صدای شهریار بلوچستانی نیز از بخشهای هنری این همایش بود.