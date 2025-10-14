رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان توسعه سامانه‌های هوشمند را یکی از گام‌های اساسی در مسیر مدیریت امنیت غذایی عنوان کرد و گفت: اتصال زنجیره تولید تا مصرف در قالب سامانه‌های هوشمند، ضمن شفاف‌سازی جریان کالا، موجب تسهیل نظارت و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطان کاظمی در نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی استان خوزستان با اشاره به اهمیت نقش این سازمان در تأمین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی اظهار کرد: بر اساس قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر تولید، مسئولیت تنظیم و مدیریت بازار کالا‌های اساسی را نیز بر عهده دارد و باید با نگاهی جامع از مرحله تولید تا مصرف، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کند.

وی با تاکید بر لزوم اشراف اطلاعاتی دقیق از وضعیت بازار افزود: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها باید شناخت کامل از وضعیت تولید، مصرف، انبار‌ها و توزیع کالا در حوزه خود داشته باشند و تصمیم‌گیری مؤثر در گرو دسترسی به داده‌های واقعی و به‌روز است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: این سازمان به‌عنوان متولی اصلی تنظیم بازار محصولات کشاورزی، در هماهنگی با دستگاه‌هایی نظیر اتاق اصناف، سازمان صمت و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تلاش است تا با ایجاد سازوکار منسجم و رصد مستمر بازار، از بروز نوسانات قیمتی جلوگیری کند.

وی همچنین به موضوع برداشت برنج محلی در استان اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی برای عرضه و توزیع مناسب برنج محلی، ضمن حمایت از کشاورزان، زمینه تامین نیاز بازار داخلی استان را فراهم می‌کند و هدف ما ایجاد تعادل منطقی میان عرضه، تقاضا و قیمت است.

سلطانی‌کاظمی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تحقق امنیت غذایی و پایداری بازار نیازمند هم‌افزایی، تعامل مستمر و اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی است.

در این نشست، مدیران کل دستگاه‌های تابعه، معاونان، مدیران ستادی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها به صورت وبیناری حضور یافته و گزارشی از روند بازرسی‌ها، وضعیت بازار و تحلیل قیمت گروه کالا‌های اساسی و اقلام خوراکی ارائه دادند.

همچنین مدیرعامل سامانه هوشمند ره‌آوا گزارشی از روند راه‌اندازی سامانه هوشمند توزیع کالا‌های اساسی و نقش آن در بهبود شفافیت زنجیره تأمین ارائه کرد.