معاون حج و زیارت سازمان حج گفت: در ۴۸ ساعت اولیه پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ بیش از هفت هزار نفر از متقاضیان تشرف به حج پیش ثبت نامشان قطعی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای اکبر رضایی معاون حج و زیارت سازمان حج گفت: اولویتهای اول و دوم در استانهای تهران و خراسان رضوی ثبت نام خود را انجام دادهاند و از ساعت ۱۰ صبح فردا ۲۳ مهر ماه اولویت جدید برای این دو استان اعلام خواهد شد.
رضایی افزود: دارندگان اسناد ثبت نامی تا پایان آبان ۸۶ در کنار اولویتهای قبلی میتوانند به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت مراجعه و نسبت به پیش ثبت نام خود اقدام کنند.
وی تاکید کرد: متقاضیان بایستی پس از ورود به سامانه اطلاعات خود را بهروزرسانی و سپس مبلغ علی الحساب را واریز کنند که پیش ثبت نام آنها انجام شود.
معاون حج و زیارت سازمان حج تصریح کرد: افرادی میتوانند کاروان خود را انتخاب کنند که پیش ثبت نام آنها قطعی شده باشد.
رضایی اضافه کرد: کسانی که در ده روز اول پیش ثبت نام کرده باشند در انتخاب کاروان در اولویت هستند.