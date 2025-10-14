قزوین میزبان مسابقات تنیس روی میز المپیاد استعدادهای برتر
خبرهایی از میزبانی قزوین از مسابقات تنیس روی میز المپیاد استعدادهای برتر تا برگزاری مرحله نهایی لیگ فوتسال مناطق ۱۹ سال کشور در اقبالیه را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
در این رقابتها ۲۵۰ دختر تنیسور از ۳۲ استان کشور با هم رقابت میکنند.
این مسابقات تا ۲۶ مهر در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین پیگیری میشود.
اقبالیه میزبان مرحله نهایی لیگ فوتسال مناطق ۱۹ سال کشور
در این رقابتها شهید شیری نماینده استان به مصاف رقبا میرود.
این مسابقات با حضور نمایندگان هرمزگان، ارومیه و خوزستان برگزار میشود.
این رقابتها از فردا به مدت سه روز به میزبانی سالن پنج تیراقبالیه برگزار خواهد شد.
صدرنشینی پیام قزوین در لیگ فوتبال نونهالان استان
در هفته هفتم این رقابتها پیام قزوین با دو گل اتحاد دیگر نماینده قزوین را از پیش رو برداشت.
در جدول رده بندی پیام قزوین با ۱۹ امتیاز صدرنشین است.
تیمهای اتحاد قزوین و بهاران محمدیه هم در ردههای دوم و سوم قرار دارند.
در لیگ فوتبال نونهالان استان ده تیم با هم رقابت میکنند.