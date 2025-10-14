رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز گفت: شورای اسلامی شهر اهواز همچنان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و نتیجه نهایی از سوی شورای مرکزی هنوز اعلام نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدمهدی مطیعی بیان کرد: امروز جلسه رسیدگی به پیشنهاد انحلال شورای اسلامی اهواز در شورای مرکزی برگزار و مستندات از سوی شورای شهر اهواز ارایه شد.

وی با بیان اینکه عملکرد شورای اسلامی اهواز از بسیاری شهر‌های دیگر کشور بهتر و فعال‌تر است ادامه داد: در نشست امروز نتیجه نهایی از سوی شورای مرکزی حل اختلاف صادر نشد و شورای شهر اهواز همچنان به فعالیت خود دامه خواهد داد.

مطیعی اظ‌هار کرد: کمیسیون‌های تخصصی و جلسات شورای اسلامی اهواز به صورت مرتب در حال برگزاری است و تعداد جلسات برگزار شده از سوی این شورا بیشتر از بسیاری از شهر‌های دیگر کشور است.

طی چند روز گذشته طرح استیضاح شهردار اهواز در صحن علنی شورا برگزار شد و با هشت رای موافق شهردار ابقا شد.