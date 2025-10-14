پخش زنده
سهمیه عمره دانشآموزی خراسان جنوبی در مقایسه با سال گذشته بیش از ۶ برابر افزایش یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از افزایش بیش از ۶ برابری سهمیه اعزام دانشآموزان استان به سفر زیارتی عمره نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: تعداد اعزامیها از ۱۱ دانشآموز و یک مربی در سال گذشته به ۶۹ دانشآموز و ۷ مربی در سال جاری افزایش یافته است که نشان از ظرفیت بالای استان برای حضور گستردهتر در این برنامه معنوی دارد.
مرتضوی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تأمین منابع مالی دانشآموزان متقاضی افزود: لازم است اطلاعرسانی و فرهنگسازی از هماکنون در سطح مدارس و بین اولیا آغاز شود تا متقاضیان بتوانند بهموقع نسبت به آمادهسازی مدارک و گذرنامه اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به تسهیلات بانکی پیشبینیشده در این زمینه گفت: در اجرای طرحهای مشابه باید از ابتدا رایزنیها و پیشبینیهای لازم بهصورت دقیق انجام شود.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: رعایت قوانین و مقررات و آشنایی اعضای کاروان با ضوابط حج و زیارت اهمیت ویژهای دارد و باید دورههای آموزشی ویژهای پیش از سفر برای دانشآموزان و همراهان برگزار شود.
مرتضوی گفت: سهمیههای مربوط به بسیج دانشآموزی، اتحادیه انجمنهای اسلامی، کانون جوانان هلال احمر و آموزش و پرورش استثنایی نیز جدا از این سهمیه است و به مجموع اعزامها افزوده میشود.
دانشآموزان خراسان جنوبی ۶ و ۱۶ آذرماه از فرودگاه شهید کاوه بیرجند به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.