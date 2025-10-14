مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: یکی از نیاز‌های اساسی امروز جامعه ما، شناخت عمیق و به‌کارگیری راهبردی هوش مصنوعی است. هوش مصنوعی فناوری که در نمود‌های توسعه جهانی، موتور بسیاری از تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی شناخته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در همایش تخصصی دوره آموزشی «هوش مصنوعی و کاربرد‌های آن در تعلیم و تربیت» که با شعار «آینده را می‌سازیم؛ با دانش، با شجاعت، با انسانیت» برگزار شد، مدیرکل آموزش و پرورش استان با مروری تحلیلی بر چشم‌انداز سیاست‌گذاری ملی و منطقه‌ای اظهار نمود: بر مبنای منویات مقام معظم رهبری و سازوکار‌های تعیین‌شده در دولت و وزارت آموزش و پرورش، سیاست‌های کلان کشوری می‌بایست به‌دقت با اقتضائات بومی و شرایط منطقه‌ای هم‌سویی یابند؛ یعنی سیاست‌های محلی زمانی اثربخش خواهند بود که در چارچوب راهبرد‌های کلان ملی پی ریزی شده باشند.

وی با اشاره به اولویت‌بخشی دولت چهاردهم به حوزه آموزش و پرورش تصریح کرد: دولت جدید از زمان آغاز به کار، دو سیاست راهبردی را برای آموزش و پرورش تبیین کرده است. سیاست‌هایی که نشان از عزم جدی برای اصلاح زیربنا‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی دارد. شاخصی گویا از اهمیت این حوزه آن است که رئیس‌جمهور در بیش از پنجاه‌بار در جلسات شورای آموزش و پرورش حضور یافته‌اند؛ وضعیتی کم‌سابقه که نشانگر توجه راهبردی بالاترین سطوح مدیریت کشور به نقش تعیین‌کننده آموزش در روند توسعه ملی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در ادامه افزود: هیچ‌گاه در تاریخ معاصر کشور شاهد این سطح از مشارکت مستقیم مسئولان بلندپایه در جلسات آموزش و پرورش نبوده‌ایم و این امر بیانگر این واقعیت است که سیاست‌گذاران، مشکل اساسی توسعه را به‌درستی در اصلاح ساختار‌های آموزشی و پرورش نیروی انسانی خلاق و متخصص می‌بینند. داشتن صنایع و ظرفیت‌های تولیدی لازم و مهم است، اما شرط کافی برای توسعه یافتگی نیست؛ شرط کافی پرورش نیروی انسانی نخبه، خلاق و توانمند است که مأموریت اصلی آن متوجه نظام آموزش و پرورش است.

وی با یادآوری همراهی و حضور فعال دکتر مسعود پزشکیان در جلسات مرتبط با آموزش و پرورش، این همراستایی را نشانه ایمان به اهمیت تعلیم و تربیت دانست و گفت: حتی در شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها، حمایت‌های راهبردی از آموزش و پرورش ادامه یافته است چرا که سیاست‌گذاران به‌روشنی می‌دانند مسیر رشد و توسعه، از اصلاح و تقویت زیربنا‌های آموزشی می‌گذرد. از این‌رو، دو محور اصلی برنامه‌های ابلاغی ما عبارت‌اند از: توجه ساختاری و تجهیز فضا‌های آموزشی و نیز تحولات کیفی در فرآیند‌های آموزشی.

صمیمی با تحلیل تجربه‌های اخیر افزود: در جنگ دوازده‌روزه اخیر نمونه‌هایی عینی از کاربرد‌های مخرب فناوری و هوش مصنوعی مشاهده شد که نشان داد دشمنان چگونه می‌توانند با ابزار‌های دیجیتال و الگوریتم‌های پیشرفته، عملیات‌های هدف‌گذاری‌شده‌ای را انجام دهند؛ این تجربه ضرورت آمادگی فنی، اطلاعاتی و راهبردی در برابر تهدید‌های فناورانه را برجسته ساخت. اما از منظر تعلیم و تربیت، همین فناوری ظرفیت‌های وسیعی برای تحولِ تدریس، تولید محتوا، طراحی سنجش و ارزیابی، شناسایی چالش‌ها و نیاز‌های تربیتی و حتی ایجاد فرصت‌های شغلی نوین فراهم می‌آورد.

در ادامه، مدیرکل بر ضرورت ترویج دانش کاربردی و توانمندسازی کارکنان ستادی تأکید نمود و اظهار داشت: این مجموعه‌ها که در مغز اداری استان وظیفه پردازش داده‌ها، تصمیم‌سازی و انتشار راهبرد‌ها به مناطق بیست‌وچهارگانه را بر عهده دارند می‌بایست نخست خود از نظر شناختی و مهارتی با سیاست‌های دولت و ابزار‌های نوین فناورانه کاملاً همسو و مسلط شوند؛ آنگاه آموخته‌ها را در سطح منطقه نشر دهند و در اجرا نظارت راهبردی اعمال کنند.

وی تصریح کرد: دستگاه آموزش و پرورش برای تحقق تحول، طرح‌های گسترده‌ای در همه مقاطع طراحی و دوره‌های متعددی برای ارتقای مهارت‌های معلمان، راهبران تربیتی و مدیران برگزار نموده است. یکی از نیاز‌های اساسی امروز جامعه ما، شناخت عمیق و به‌کارگیری راهبردی هوش مصنوعی است؛ فناوری‌ای که در نمود‌های توسعه جهانی، موتور بسیاری از تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی شناخته شده است.

علی‌اکبر صمیمی در پایان با اشاره به تأکیدات مقام رهبری مبنی بر لزوم توجه ویژه به هوش مصنوعی همچون حوزه‌هایی، چون نفت، نانو و انرژی هسته‌ای، یادآور شد که آماده‌سازی زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی متخصص اهمیت راهبردی دارد و پرسید: سهم کشور ما در چشم‌انداز نسل‌های آینده فناوری کجاست؟ او تأکید کرد که اگر در این عرصه خبره نشویم یا دست به بهره‌گیری نظام‌مند از آموخته‌ها نزنیم، نه‌تنها توان رقابت را از دست خواهیم داد، بلکه در برابر تهدیدات فناورانه نیز آسیب‌پذیر خواهیم بود.