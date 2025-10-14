به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نیشابور گفت: ناتوانی در کنترل خودرو و انحراف از مسیر یک دستگاه کامیون حمل شیر در محور نیشابور - فیروزه و برخورد شدید آن با خودرو‌های پارک شده در کنار جاده خسارات سنگینی برجای گذاشت.

ابوالفضل اسدی گفت: این کامیون به علت ترکیدن لاستیک از جاده اصلی منحرف و با خودرو‌های پارک شده در پارکینگ شرکت جلگه برخورد کرده که در نتیجه به ۷ دستگاه سواری خسارت هایی وارد شده است.

وی افزود: پس از رسیدن نجاتگران سازمان آتش نشانی به محل حادثه بلافاصله ضمن جداسازی باتری خودرو‌ها و انجام عملیات احتیاط حریق، ایمن سازی محل حادثه نیز اجرا شد.